Киев, 31 июля, 2024, 04:39 — ИА Регнум. Ночью 31 июля на фоне воздушной тревоги взрывы прогремели в трёх украинских регионах. Об этом проинформировал телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

По данным журналистов, взрывы прозвучали в Днепропетровской, Киевской и Житомирской областях.

Другие подробности телеканал не привёл.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 31 июля в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях, а также в подконтрольных киевскому режиму районах ДНР, Запорожской и Херсонской областях объявили воздушную тревогу.

На фоне предупреждения раздались взрывы в Киеве.

Советник руководителя офиса главы киевского режима Михаил Подоляк заявил о готовности Украины к мирным переговорам с Россией. Однако, по его словам, проводить их нужно на условиях, опирающихся на международное право как концепцию.