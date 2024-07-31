Минск, 31 июля, 2024, 03:49 — ИА Регнум. Радикальные оппозиционеры намеревались нанести удары по территории Белоруссии из Литвы. Об этом в интервью телеканалу ОНТ рассказала вернувшаяся в страну белорусская оппозиционная активистка Ольга Тишкевич.

Belkin Alexey/Global Look Press

Она уточнила, что бывший сотрудник института биоорганической химии Национальной академии наук Белоруссии Олег Дорошкевич пытался создать дроны, способные переносить жидкость с радионуклидами. В дальнейшем их планировали применять сначала на Украине, а затем в Белоруссии, где ударить хотели по АЭС.

Кроме того, Дорошкевич планировал разработать методику восстановления заражённых радионуклидами земель. Активистка пояснила, что учёный изначально хотел заразить земли на Украине и в Белоруссии, а затем восстановить их по собственной методике. Его идеей заинтересовался сторонник насильственной смены власти в Белоруссии Юрий Косач. Он ездил на авиазавод в Каунас, где производят аппараты для распыления удобрений.

Дорошкевич искал литовцев для финансирования своего проекта, встречался с военными, с другими людьми, которые также хотели заработать на Украине, о последствиях при этом никто не думал, продолжила Тишкевич.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ разместили у границы с Белоруссией подразделения с дальнобойными беспилотниками, заявил 30 июня начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Вооружённых сил Белоруссии Андрей Северинчик. Он подчеркнул, что ВСУ концентрируют у границы силы ПВО, несмотря на нехватку средств противовоздушной обороны на других направлениях. По его словам, белорусские военные постоянно мониторят воздушное пространство на предмет возможных нарушений государственной границы.

Литовские власти не просто попустительствуют, а оказывают поддержку размещённым на территории Литвы военизированным формированиям, которые стремятся свергнуть законную власть в Белоруссии, заявил 5 мая министр иностранных дел республики Сергей Алейник. Он уточнил, что эту информацию получили в том числе по дипломатическим каналам. В связи с этим глава МИД Белоруссии призвал Вильнюс прекратить поддержку экстремистов, выступающих против законных властей в Минске. Он предупредил, что в противном случае может возникнуть эффект бумеранга.