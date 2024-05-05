Минск, 5 мая, 2024, 09:54 — ИА Регнум. Литва не просто попустительствует, но оказывает поддержку, в том числе финансовую, военизированным формированиям на территории страны, которые хотят свергнуть власть в Белоруссии. Об этом 5 мая заявил министр иностранных дел Белоруссии Серегй Алейник.

ТАСС/AP Photo/Mindaugas Kulbis

«Литовские власти <…> фактически поддерживают и финансируют подготовку околовоенных формирований, ставящих своей целью свержение законной власти на территории Республики Беларусь», ― процитировала Lenta.ru слова Алейника.

По его словам, Минск получил такую информацию в том числе по дипломатическим каналам.

В этой связи глава внешнеполитического ведомства призвал Вильнюс перестать поддерживать экстремистов, выступающих против белорусских властей. Он предупредил, что это может иметь эффект бумеранга.

Глава министерства отметил, что рано или поздно любые экстремистские или террористические формирования начинают играть в свою игру, которая зачастую осуществляется в том числе против тех стран, которые занимались поддержкой и финансированием их деятельности.

Как сообщало ИА Регнум, о подготовке Западом вторжения на территорию Белоруссии президент страны Александр Лукашенко заявил ещё в марте прошлого года. Тогда он сообщил, что идёт формирование неких полков и легионов для последующего переворота в Белоруссии. По словам белорусского лидера, в страну забрасываются диверсанты, пытаются создавать ячейки для координации протестов, их финансируют и вооружают.

Замначальника СУ КГБ Белоруссии Константин Бычек в июне 2023 года заявил, что ведомство имеет информацию о подготовке за рубежом террористов для вооруженного вторжения в республику. Он уточнил, что их готовят на базе спецподразделений и вооружённых формирований в Польше, Литве и на Украине.

По словам разведчика, комитет госбезопасности фиксирует террористические проявления и уже по поручению главы Белоруссии предпринимают необходимые меры.

В феврале Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция хочет захватить небольшую часть территории республики и ввести туда военных НАТО. По его словам, белорусская оппозиция начала обсуждать возможность захвата силовым путём Кобринского района республики и расположенного около границы с Польшей города Малориты.

В апреле сенатор от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что результатом провокационных действий Североатлантического альянса и белорусской оппозиции в отношении Минска, захвата части территории и ввода войск в республику станет соединение Белоруссии с Калининградской областью.