Минск, 30 июня, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины разместили у границы с Белоруссией подразделения с дальнобойными беспилотными летательными аппаратами, заявил начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии Андрей Северинчик в эфире телеканала ОНТ.

РИА Новости

Он отметил, что у украинских военных, находящихся на приграничной территории, в распоряжении имеются не только разведывательные беспилотные летательные аппараты, но и дроны с возможностью нанесения поражения в глубину Республики Беларусь. Он подчеркнул, что ВСУ концентрируют у границы силы ПВО, не смотря на нехватку средств противовоздушной обороны на других направлениях.

«Отмечено скопление сил ПВО в Житомирской области», — заявил Северинчик.

По его словам, белорусские военные постоянно мониторят воздушное пространство на предмет возможных нарушений государственной границы.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня в минобороны Белоруссии заявили, что ВСУ разместили спецназ на общей границе. В населенный пункт Овруч на Житомирском направлении прибыли украинские подразделения специального назначения 1-й президентской бригады, отметил начальник Генерального штаба ВС Белоруссии Павел Муравейко. По его словам, оборонное ведомство из-за действий ВСУ вынуждено перемещать к границе подразделения и наращивать отдельные направления, готовясь к прикрытию.

В тот же день оборонное ведомство сообщило, что на фоне активности украинских беспилотников Белоруссия вывела дополнительные силы ПВО для прикрытия границы. Для обнаружения дронов дополнительно нарастили средства разведки, а также систему постов визуального наблюдения, чтобы обеспечить информацией огневые подразделения войск ПВО и зенитных ракетных войск.

28 июня в минобороны республики заявили об активной деятельности боевиков украинского формирования «Русский добровольческий корпус» (РДК; террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) на границе двух стран. По информации ведомства, боевики проводят разведывательные полёты беспилотников, в том числе были их попытки залететь на белорусскую территорию, но белорусские пограничники сбивают БПЛА или подавляют средствами РЭБ.