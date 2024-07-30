Москва, 30 июля, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Госдума на заседании 30 июля приняла во втором и третьем чтении законопроект, запрещающий распространение информации, содержащей изображение противоправных и насильственных действий, к которой относятся и так называемые треш-стримы.

РИА Новости / Мария Девахина

Так, в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» вводят понятие треш-стримов, под которыми понимается «информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений».

Кроме того, закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» дополняется нормами, согласно которым такая информация будет запрещена к распространению среди детей.

Теперь распространение фотографий и видеоматериалов, которые демонстрируют противоправные действия, совершённые с жестокостью, будут давать право российским властям вносить подобные сайты в реестр запрещённых. По мнению авторов законопроекта, подобные меры лишат «треш-блогеров» аудитории и возможности получать заработок с помощью подобного контента.

Как передавало ИА Регнум, 24 января Госдума приняла в I чтении законопроект о признании треш-стрима отягчающим обстоятельством при совершении некоторых преступлений. В частности, речь шла об убийстве, причинении различного вреда здоровью, побоях, истязаниях, угрозе убийством или тяжким вредом здоровью, похищении человека, незаконном лишении свободы и использовании рабского труда.