Москва, 25 января, 2024, 14:50 — ИА Регнум. В Госдуме приняли в I чтении законопроект о признании трэш-стрима отягчающим обстоятельством совершения некоторых преступлений. В частности, речь идёт об убийстве, причинении различного вреда здоровью, побоях, истязаниях, угрозе убийством или тяжким вредом здоровью, похищении человека, незаконном лишении свободы и использовании рабского труда.

Полина Волхова ИА REGNUM

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, принимаемые меры призваны отбить желание у желающих заработать и прославиться за счёт издевательств над другими. Как он отметил, это порождает жестокость и особенно негативно влияет на детей и подростков. В частности, в Госдуме приняли к рассмотрению два проекта.

В первом случае речь идёт о поправках в административный кодекс, согласно которым статью о «злоупотреблении свободой массовой информации» дополнят новой частью об ответственности лиц, распространяющих фото и видео противоправных деяний, с санкцией в виде штрафа 200—600 тыс. рублей для физлиц и 300—700 тыс. рублей для должностных лиц.

Во втором случае речь идёт о поправках уже в Уголовный кодекс, согласно которым его дополнят пунктом о признании публичной демонстрации совершения преступления в Интернете отягчающим обстоятельством. В случае принятия поправок интернет-трансляция ужесточит ответственность за совершение убийства, причинения вреда здоровью, побои и истязания, угрозу убийством или тяжким вредом здоровью, похищение человека, незаконное лишении свободы и использование рабского труда. По указанным составам также дополнительно вводится наказание в виде лишения права занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Как передавало ИА Регнум, законопроекты об ответственности за треш-стримы внесли в Госдуму в декабре 2013 года. В пояснительной записке говорилось, что совершение преступлений с публичной демонстрацией сильно повышает общественную опасность и посягает в том числе и на общественную безопасность и общественный порядок. Авторы проектов предложили усилить ответственность за совершение десяти преступлений, которые чаще всего используют треш-стримеры.