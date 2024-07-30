Вашингтон, 30 июля, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Освобождение Вооружёнными силами России сёл Урожайное и Старомайорское в Донбассе стало ударом для Украины, пишет New York Times со ссылкой на военных ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Потеря (Урожайного и Старомайорского) стала ударом для Украины на фоне недавних территориальных приобретений России на многих участках фронта в 600 миль (965 км) потому, что морпехи ВСУ с таким трудом захватили их в ходе кровавого контрнаступления», — пишет газета.

Также сообщается, что украинское командование требовало от военных ВСУ держать эти позиции до последнего.

«Вокруг летало столько всего, что раненых удавалось эвакуировать только ночью. Пришёл момент, когда держать людей (в Урожайном) уже стало бессмысленно», — сообщил изданию украинский военнослужащий.

Как передавало ИА Регнум, 14 июля Минобороны сообщало об освобождении населённого пункта Урожайное в ДНР, 11 июля проинформировало об освобождении посёлка Восход, 9 июля — Яснобродовки.

10 июля Вооружённые силы России полностью освободили от украинской армии село Старомайорское в ДНР.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что российская армия освободила от ВСУ свыше 60% территории региона. Он уточнил, что украинские войска пока продолжают оккупировать несколько крупных городов республики — Красноармейск, Доброполье, Дружковку, Константиновку, Краматорск, Славянск, а также ряд небольших населённых пунктов.