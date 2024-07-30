Москва, 30 июля, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) около полугода проверяет освобождённых из плена военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) на наличие связей с Россией, после чего их отправляют в штурмовые подразделения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на взятого в плен на артёмовском направлении украинского пехотинца Альберта Григоровича.

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«Пленные, которые возвращаются, их полгода маринуют, удерживают, проверяют на вшивость, на работу с вами. Держат в резервных ротах под присмотром», — сказал Григорович, добавив, что все действия пленных отслеживаются.

Он отметил, что после истечения срока военных могут отправить с резервных рот на штурмовые действия без их согласия. В штурмовики записывают даже тех военнослужащих, у которых не было опыта стрелковых боёв и соответствующей военно-учётной специальности. Григорович подчеркнул, что во время штурма этих солдат стараются послать впереди остальной группы.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июня украинский военнопленный Юрий Водян рассказал, что заградотряды украинской армии расстреливают сослуживцев, которые отказываются выполнять боевые задания. По его словам, в лучшем случае «отказника» могут приговорить к тюремному сроку от 10 до 15 лет. Также его могут избить или послать на позицию, находящуюся под обстрелом.

Ранее пленный боец ВСУ Александр Ведерников сообщил, что командование украинской армии направляет на фронт непригодных к службе новобранцев. Боец подчеркнул, что его мобилизовали как «ограниченно годного». После этого он служил в Ровенской области, но не проходил там никакой специальной подготовки.