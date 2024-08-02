Мелитополь, 2 августа, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Господдержка поможет предприятиям Запорожской области и ДНР повысить эффективность работы и квалификацию сотрудников. Внедрить бережливое производство, совершенствовать управление, сократить простои, создать новые рабочие места и наладить систему обучения персонала поможет национальный проект «Производительность труда». Соглашение о вступлении в него Запорожья подписали замминистра экономического развития Мурат Керефов и губернатор региона Евгений Балицкий. Ранее аналогичный документ был утверждён в ДНР.

Пресс-центр РЦК Производительность труда

«Эксперты обучат сотрудников предприятий бережливому производству, научат понимать и минимизировать простои и потери предприятий, что, несомненно, актуально для наших компаний, которые только выходят на свои мощности», — отметил Евгений Балицкий.

Меры поддержки нацпроекта доступны для компаний обрабатывающей промышленности, строительной отрасли, транспортной сферы, торговли и сельского хозяйства. При этом оборот компаний должен быть более 400 млн рублей, а доля иностранного участия — не выше 50%.

Охватить бережливыми проектами 40% предприятий базовых несырьевых отраслей и социальную сферу поручил президент Владимир Путин. Участниками нацпроекта стали уже более шести тысяч компаний. Он показал себя эффективной бюджетной инвестицией: прирост добавленной стоимости на предприятиях-участниках составил 320 млрд рублей. Для государства это — больший объём импортозамещаемой продукции, снижение нагрузки на рынок труда, а также формирование новой производственной культуры за счёт реинжиниринга бизнес-процессов.

Например, саратовский «Волжский дизельный альянс» благодаря нацпроекту готовит выпуск более 10 новых наименований топливной аппаратуры для железнодорожного подвижного состава. Предприятие приобрело три новых ЧПУ-станка, которые позволяют совершать основные операции по обработке изделий в одном месте, а не на нескольких видах оборудования, как это было раньше. В итоге общий объём выпуска увеличится на 57%.

Всего за полгода участия в нацпроекте заметных результатов добился челябинский завод металлоконструкций «Система», специализирующийся на металлообработке. Выработка продукции здесь выросла на 40%. А после внедрения бережливых технологий на пилотном участке по выпуску опор трубопровода каждый сотрудник стал производить в месяц семь изделий вместо прежних пяти.

Фонд развития промышленности Челябинской области Производство на челябинском ЗМК «Система»

«Сейчас уже можно смело сказать, что благодаря нацпроекту начался новый виток развития компании. За счёт экономии времени и материальных ресурсов проекты стали реализовываться с большей эффективностью», — подчеркнула начальник отдела технического контроля предприятия Олеся Захарина.

Теперь коллектив завода уже собственными силами продолжит тиражировать полученный опыт и навыки на других производственных участках.

«Металлообработка — тяжелый и очень трудоёмкий процесс, поэтому и внедрение бережливых технологий здесь требует особого подхода. Однако коллектив завода «Система» при поддержке эксперта РЦК добился впечатляющих показателей. И это лишний раз доказывает эффективность участия в нацпроекте для предприятий из любой отрасли, разумеется, при должном подходе, заинтересованности руководства в результате и вовлечённости сотрудников», — отметил директор регионального Фонда развития промышленности Сергей Казаков.

Как сообщало ИА Регнум, для совершенствования управления, производства, логистики и сбыта своей продукции компании получают экспертную поддержку Федерального центра компетенций и Региональных центров компетенций. Работа ведётся по нацпроекту «Производительность труда», который реализуется по решению президента Владимира Путина. В результате мощности компаний используются эффективнее, увеличивается прибыль при сокращении издержек, улучшаются условия и растёт оплата труда рабочих.