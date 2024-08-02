Нацпроект поможет улучшить работу предприятий Запорожья и ДНР
Мелитополь, 2 августа, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Господдержка поможет предприятиям Запорожской области и ДНР повысить эффективность работы и квалификацию сотрудников. Внедрить бережливое производство, совершенствовать управление, сократить простои, создать новые рабочие места и наладить систему обучения персонала поможет национальный проект «Производительность труда». Соглашение о вступлении в него Запорожья подписали замминистра экономического развития Мурат Керефов и губернатор региона Евгений Балицкий. Ранее аналогичный документ был утверждён в ДНР.
«Эксперты обучат сотрудников предприятий бережливому производству, научат понимать и минимизировать простои и потери предприятий, что, несомненно, актуально для наших компаний, которые только выходят на свои мощности», — отметил Евгений Балицкий.
Меры поддержки нацпроекта доступны для компаний обрабатывающей промышленности, строительной отрасли, транспортной сферы, торговли и сельского хозяйства. При этом оборот компаний должен быть более 400 млн рублей, а доля иностранного участия — не выше 50%.
Охватить бережливыми проектами 40% предприятий базовых несырьевых отраслей и социальную сферу поручил президент Владимир Путин. Участниками нацпроекта стали уже более шести тысяч компаний. Он показал себя эффективной бюджетной инвестицией: прирост добавленной стоимости на предприятиях-участниках составил 320 млрд рублей. Для государства это — больший объём импортозамещаемой продукции, снижение нагрузки на рынок труда, а также формирование новой производственной культуры за счёт реинжиниринга бизнес-процессов.
Например, саратовский «Волжский дизельный альянс» благодаря нацпроекту готовит выпуск более 10 новых наименований топливной аппаратуры для железнодорожного подвижного состава. Предприятие приобрело три новых ЧПУ-станка, которые позволяют совершать основные операции по обработке изделий в одном месте, а не на нескольких видах оборудования, как это было раньше. В итоге общий объём выпуска увеличится на 57%.
Всего за полгода участия в нацпроекте заметных результатов добился челябинский завод металлоконструкций «Система», специализирующийся на металлообработке. Выработка продукции здесь выросла на 40%. А после внедрения бережливых технологий на пилотном участке по выпуску опор трубопровода каждый сотрудник стал производить в месяц семь изделий вместо прежних пяти.
«Сейчас уже можно смело сказать, что благодаря нацпроекту начался новый виток развития компании. За счёт экономии времени и материальных ресурсов проекты стали реализовываться с большей эффективностью», — подчеркнула начальник отдела технического контроля предприятия Олеся Захарина.
Теперь коллектив завода уже собственными силами продолжит тиражировать полученный опыт и навыки на других производственных участках.
«Металлообработка — тяжелый и очень трудоёмкий процесс, поэтому и внедрение бережливых технологий здесь требует особого подхода. Однако коллектив завода «Система» при поддержке эксперта РЦК добился впечатляющих показателей. И это лишний раз доказывает эффективность участия в нацпроекте для предприятий из любой отрасли, разумеется, при должном подходе, заинтересованности руководства в результате и вовлечённости сотрудников», — отметил директор регионального Фонда развития промышленности Сергей Казаков.
Как сообщало ИА Регнум, для совершенствования управления, производства, логистики и сбыта своей продукции компании получают экспертную поддержку Федерального центра компетенций и Региональных центров компетенций. Работа ведётся по нацпроекту «Производительность труда», который реализуется по решению президента Владимира Путина. В результате мощности компаний используются эффективнее, увеличивается прибыль при сокращении издержек, улучшаются условия и растёт оплата труда рабочих.