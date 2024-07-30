Москва, 30 июля, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Около 400 человек оштрафовали с апреля 2024 года за управление самокатами и другими средствами индивидуальной мобильности в московском метро. Об этом сообщает столичный Дептранс.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Поездка в метро для нарушителей может обойтись дороже 2 тыс. руб. с учетом штрафа», — напомнили в ведомстве. Там подчеркнули, что подобные поездки угрожают здоровью других пассажиров и нормальной работе транспорта.

О нарушении правил можно сообщить по связи «пассажир — машинист», сотрудникам станции или полиции, также можно обратиться через колонну экстренного вызова.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами, велосипедами и другими средствами индивидуальной мобильности.

По словам председателя ГД Вячеслава Володина, необходимость таких поправок назрела из-за многочисленных обращений с жалобами на «лихачей на электросамокатах». Повышение ответственности для водителей СИМ обеспечит безопасность на дорогах и уменьшит количество ДТП, отметил спикер Госдумы.