Москва, 10 июля, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Государственная дума приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами, велосипедами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ).

Иван Шилов ИА Регнум

«С 1 марта 2023 года действуют ПДД для данного вида транспорта, но ответственности за их нарушение не было. Абсолютное большинство выступает за то, чтобы в этой сфере был наведен порядок», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что необходимость поправок назрела из-за многочисленных обращений с жалобами на «лихачей на электросамокатах». Повышение ответственности для водителей СИМ обеспечит безопасность на дорогах и уменьшит количество ДТП, добавил Володин.

Поправки планируют внести в Кодекс об административных правонарушениях. Они предусматривают штраф от 20 до 30 тыс. рублей за передвижение на СИМ или велосипеде в нетрезвом состоянии, от 500 до пяти тысяч рублей — за превышение скорости.

За причинение легкого вреда здоровью при ДТП нарушителю придётся заплатить от двух до пяти тыс. рублей, вреда средней тяжести — от 10 до 15 тыс. рублей. Наказание в виде штрафа в размере от 2 до 3 тыс. рублей могут ввести в случаях нарушения правила перевозки людей, в том числе за езду вдвоем на одном электросамокате. За перевозку детей штраф может составить 5 тыс. рублей.

Штрафы планируют ввести и за езду на самокате или велосипеде по автомагистрали, за нарушения при пересечении перекрестков, при движении по тротуарам, за оставление места ДТП и отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения.

Как сообщало ИА Регнум, с начала сезона в Москве пользователям арендованных электросамокатов вручили порядка 15 тысяч штрафов. По данным департамента транспорта Москвы, самыми частыми нарушениями стали езда на одном электросамокате вдвоем, проезд по пешеходному переходу, а также парковка в неположенном месте.

В мае полиция Санкт-Петербурга поддержала идею полного запрета передвижения по тротуарам на электросамокатах. Их движение по пешеходным зонам стало причиной роста числа ДТП. По данным ведомства, в 2023 году было зарегистрировано 178 таких случаев. Один человек погиб, 177 пострадали. В 2024 году уже оформили 41 ДТП с участием СИМ, в которых пострадал 41 человек.