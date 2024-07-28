Киев, 28 июля, 2024, 14:43 — ИА Регнум. В Одессе сожгли очередной автомобиль территориального центра комплектования (ТЦК), сообщило 28 июля интернет-издания «Украина. ру».

Полиция Украины

«Сожгли очередную машину ТЦК этой ночью», — говорится в сообщении.

В последнее время на Украине участились случаи поджогов машин. Украинские СМИ пишут, что злоумышленники выбирают в качестве целей машины военных. Так, в Киеве 27 июля неизвестные сожгли автомобиль, принадлежавший Вооружённым силам Украины. Военная машина загорелась в Соломенском районе города. Она была припаркована на улице Ивана Федорова.

Похожий инцидент произошёл 21 июля, когда в Киеве подожгли сразу несколько машин ВСУ. До этого в Одессе от рук поджигателей пострадали пять военных автомобилей.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации. Документ вступил в силу 18 мая. Закон ввёл более суровые наказания за уклонение от воинской службы, обязал мужчин призывного возраста постоянно носить при себе военный билет. Также глава киевского режима подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине до 25 лет.