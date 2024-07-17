Одесса, Украина, 17 июля, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Ночью в Одессе неизвестные подожгли пять автомобилей военных ВСУ. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале.

Кадр из видео

На видео, которое разместил телеканал, видно, как в ночное время пожарные пытаются потушить пылающий автомобиль.

«Только этой ночью пылали пять машин», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, украинцы начали массово сжигать машины бойцов ВСУ, принимая их за транспорт ТЦК (украинский аналог военкомата). В июне неизвестные подожгли автомобиль украинских военных в Киеве и взорвали военную машину в Полтавской области.

В Киеве в ночь на 7 июля неизвестные подожгли автомобиль военного Вооружённых сил Украины. Автомобиль марки Volkswagen был припаркован во дворе. На нём была нанесена военная символика. Отмечается, что полностью сгорела передняя часть машины.

Ещё один инцидент произошёл ночью 23 июня в Одессе. Неизвестные подожгли машину сотрудника Приморского ТЦК. Отряду пожарных удалось устранить возгорание, а вот нарушитель до сих пор не вычислен. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества.

Также три автомобиля военных ВСУ были подожжены в Изюме Харьковской области и в Одессе. В пожаре полностью сгорели джип Great Wall, грузовик MAN и автомобиль Nissan.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мер мобилизации. Он вступил в силу 18 мая. Закон ввёл более суровые наказания за уклонение от воинской службы, разрешил заочное вручение повестки в военкомат и обязал мужчин призывного возраста постоянно носить при себе военный билет. Также Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет.