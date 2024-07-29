Небензю назвали возможным преемником Титова на посту замглавы МИД РФ
«Ъ»: Небензя может вместо Титова занять пост замглавы МИД России
Москва, 29 июля, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя может занять пост первого заместителя министра иностранных дел вместо Владимира Титова. Об этом пишет 29 июля «Коммерсантъ».
На пост замглавы МИД Небензю прочат собеседники издания, близкие к министерству. Они полагают, что Титов может занять пост постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
В настоящее время Россию представляет в Женеве 73-летний дипломат Геннадий Гатилов. В системе МИД он работает с 1972 года.
Небензе 62 года, в системе МИД он работает с 1983 года, на нынешнем посту — с 2017 года.
Как сообщало ИА Регнум, 29 июля президент России Владимир Путин своим указом освободил Владимира Титова от должности первого заместителя министра иностранных дел. Титов находился на этом посту с 2013 года. Ранее он работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате МИД и за рубежом. В частности, был советником-посланником посольства России в Швеции и послом в Болгарии.