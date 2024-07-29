Москва, 29 июля, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя может занять пост первого заместителя министра иностранных дел вместо Владимира Титова. Об этом пишет 29 июля «Коммерсантъ».

MFA Russia/Global Look Press Василий Небензя

На пост замглавы МИД Небензю прочат собеседники издания, близкие к министерству. Они полагают, что Титов может занять пост постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

В настоящее время Россию представляет в Женеве 73-летний дипломат Геннадий Гатилов. В системе МИД он работает с 1972 года.

Небензе 62 года, в системе МИД он работает с 1983 года, на нынешнем посту — с 2017 года.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июля президент России Владимир Путин своим указом освободил Владимира Титова от должности первого заместителя министра иностранных дел. Титов находился на этом посту с 2013 года. Ранее он работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате МИД и за рубежом. В частности, был советником-посланником посольства России в Швеции и послом в Болгарии.