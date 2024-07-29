Мытищи, Московская область, 29 июля, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого из-за нападений подростков на сверстников в Мытищах. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я. А. доложить о ходе расследования уголовного дела», — сказано в сообщении.

В СК уточнили, что ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что в подмосковных Мытищах группа подростков совершает нападения на сверстников, снимая это на камеру и публикуя видеозаписи в Интернете. Кроме того, по данным СМИ, они сломали несколько самокатов, рекламировали наркотики, а также останавливали на улицах девушек в коротких юбках и требовали, чтобы те «прилично одевались».

После того как местные жители начали массово жаловаться на действия этой группы, было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

«Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — добавили в Следственном комитете.

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