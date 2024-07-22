Благовещенск, 22 июля, 2024, 18:11 — ИА Регнум. В Благовещенске компания молодых людей в медицинских масках избила и подвергала пыткам девушку. Видео с издевательствами, попавшее в Сеть, сотрудники правоохранительных органов выявили в ходе мониторинга и уже начали проверку. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Кадр из видео

В МВД по Амурской области заявили, что правоохранители разыскивают людей, которые могли участвовать в конфликте. Также необходимо установить, когда и где конкретно произошла драка.

На кадрах неизвестные лица обвинили девушку в обмане «магазина» на 300 тысяч рублей, они угрожают ей и наносят телесные повреждения. Пострадавшая пытается оправдаться и утверждает, что её «подставили».

Однако злоумышленники сбривают девушке волосы машинкой и обливают зелёнкой. Сообщается также, что ей сломали палец. Упав на землю, жертва начинает кричать от боли.

О каком именно «магазине» идёт речь, пока не установлено.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля в Челябинске двое юношей в ходе драки между двумя группами подростков жестко избили сверстника. Инцидент произошёл на северо-западе города, у дома по улице 40-летия Победы в Калининском районе.

Подростку нанесли удары по телу и голове, отбирали у потерпевшего сумку, а затем ушли, оставив сверстника лежать на земле. Подозреваемого сотрудники полиции задержали по горячим следам. Им оказался 19-летний местный житель.

Следственный комитет 14 июля возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который устроил драку в подмосковном Красногорске и ранил ножом человека. Подозреваемый спровоцировал конфликт с молодыми людьми, но они смогли отбиться и задержать нападавшего до прибытия полицейских.