Вашингтон, 29 июля, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Некоторые страны НАТО могут прекратить поддерживать Украину, если республиканец Дональд Трамп победит на президентских выборах в США. Об этом заявил почётный профессор права Оксфордского университета Деррик Уайетт в статье для Politico.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он отметил, что идея Трампа о мирном урегулировании конфликта может просто означать признание новых российских регионов. О создании «автономных зон» говорил, в частности, Ричард Гренелл, вероятный претендент на пост госсекретаря в случае победы Трампа.

Это означает, что возможное возвращение Трампа в Белый дом поставит участников НАТО в Европе перед трудным выбором: согласиться на «принудительное урегулирование в пользу России» или отказаться от него, поддержав киевский режим и продолжение конфликта с Москвой, пояснил Уайетт.

Второй вариант развития событий, добавил он, может вынудить Трампа оставить без гарантий безопасности со стороны США тех союзников по альянсу, которых он считает разжигателями конфликта из-за их военной помощи Киеву.

«Подобный кризис разделит и ослабит НАТО — до такой степени, что некоторые союзники могут отказаться от конфронтации с Россией и прекратить поддержку Украины», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, ранее аналитик Центра свободы Маргарет Тэтчер Макс Приморак заявил в статье для National Interest, что США вряд ли захотят тратиться на восстановление Украины, когда конфликт закончится. По оценкам Всемирного банка, восстановление страны обойдётся в $0,5 трлн, хотя в Киеве называют вдвое большую сумму.