Вашингтон, 29 июля, 2024, 08:18 — ИА Регнум. Восстановление Украины после конфликта потребует больших затрат, но США вряд ли захотят направлять Киеву свои средства, считает аналитик Центра свободы Маргарет Тэтчер Макс Приморак. Об этом он заявил в статье для журнала National Interest.

Сергей Корсун ИА Регнум

По его словам, украинское урегулирование будет одним из приоритетных направлений внешней политики для следующего президента США. По оценкам Всемирного банка, на восстановление страны придётся потратить $0,5 трлн, хотя в Киеве называют вдвое большую сумму.

«Проблема заключается в том, что американские налогоплательщики по понятным причинам не горят желанием оплачивать счета. США уже выделили примерно $175 млрд в качестве военной помощи Украине», — пишет Приморак.

Киев и без того задолжал западным кредиторам миллиарды долларов. Давление на Украину с требованием приступить к выплате долгов усиливается, добавил аналитик.

Как сообщало ИА Регнум, Швейцария отказалась направлять на нужды Украины доходы от замороженных российских активов, как это делают страны Европейского союза.

В конце июня издание The Economist отмечало, что украинские власти могут объявить дефолт уже в августе, если не смогут договориться о реструктуризации задолженности.

Вице-президент США Камала Харрис на июньском саммите в Швейцарии объявила, что около $1,5 млрд будут выделены Украине на восстановление энергосистемы и гуманитарные нужды.