Аналитик указал на нежелание американцев платить за восстановление Украины
Аналитик Приморак: американцы не хотят платить за восстановление Украины
Вашингтон, 29 июля, 2024, 08:18 — ИА Регнум. Восстановление Украины после конфликта потребует больших затрат, но США вряд ли захотят направлять Киеву свои средства, считает аналитик Центра свободы Маргарет Тэтчер Макс Приморак. Об этом он заявил в статье для журнала National Interest.
По его словам, украинское урегулирование будет одним из приоритетных направлений внешней политики для следующего президента США. По оценкам Всемирного банка, на восстановление страны придётся потратить $0,5 трлн, хотя в Киеве называют вдвое большую сумму.
«Проблема заключается в том, что американские налогоплательщики по понятным причинам не горят желанием оплачивать счета. США уже выделили примерно $175 млрд в качестве военной помощи Украине», — пишет Приморак.
Киев и без того задолжал западным кредиторам миллиарды долларов. Давление на Украину с требованием приступить к выплате долгов усиливается, добавил аналитик.
Как сообщало ИА Регнум, Швейцария отказалась направлять на нужды Украины доходы от замороженных российских активов, как это делают страны Европейского союза.
В конце июня издание The Economist отмечало, что украинские власти могут объявить дефолт уже в августе, если не смогут договориться о реструктуризации задолженности.
Вице-президент США Камала Харрис на июньском саммите в Швейцарии объявила, что около $1,5 млрд будут выделены Украине на восстановление энергосистемы и гуманитарные нужды.