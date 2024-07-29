Курск, 29 июля, 2024, 09:09 — ИА Регнум. Обломки сбитых украинских беспилотников упали минувшей ночью в шести районах Курской области. Серьёзных разрушений нет, сообщил 29 июля врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Средства ПВО перехватили над Курской областью 19 БПЛА, падение обломков зафиксировали в Курском, Пристенском, Солнцевском, Золотухинском, Суджанском и Поныровском районах, уточнил Смирнов.

«В Суджанском районе незначительные повреждения получил автомобильный мост, движение по нему не остановлено. В Солнцевском районе обломки БПЛА повредили линии электропередачи», — написал врио губернатора.

Он добавил, что в семи населённых пунктах, где проживает в общей сложности более 400 человек, было нарушено энергоснабжение. Подачу света уже возобновили. В Золотухинском и Поныровском районах обломки упали возле железной дороги, ущерб не зафиксирован.

Как сообщало ИА Регнум, за ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над пятью регионами 39 украинских БПЛА. В Министерстве обороны уточнили, что 19 аппаратов перехватили над Курской областью, девять — над Белгородской, пять — над Брянской, по три — над Воронежской и Ленинградской областями.