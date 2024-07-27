Берн, 27 июля, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Власти Швейцарии не будут генерировать доходы от замороженных активов России и направлять их на нужды Украины, как это делают страны Европейского союза. Об этом 27 июля сообщило агентство Keystone-SDA со ссылкой на швейцарский Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO).

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В SECO подчеркнули, что, согласно собственному законодательству и международным обязательствам, Швейцария не имеет права получать никаких особых доходов, которые связаны с активами Банка России.

Как сообщало ИА Регнум, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 26 июля объявила о выделении первого транша в 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов РФ на приобретение вооружений для Киева. В документе уточняется, что украинская сторона не получит средства напрямую, их направят в Европейский фонд мира для компенсации западным странам за поставки оружия украинской армии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда же заявил, что российская сторона не оставит без ответа передачу доходов от замороженных активов РФ на закупки оружия для Вооруженных сил Украины. Представитель Кремля уточнил, что такие действия должны быть продуманными и соответствовать интересам России.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что любые попытки изъятия Западом замороженных российских активов будут воровством и не останутся безнаказанными. Глава государства подчёркивал, что этим Запад лишь приблизит разрушение той системы, которую долго создавал и которая в течение десятилетий обеспечивала ему процветание и позволяла потреблять больше заработанного.