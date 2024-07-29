Вашингтон, 29 июля, 2024, 06:07 — ИА Регнум. Философия вице-президента США Камалы Харрис, которая собирается бороться за пост главы Белого дома от демократов, предполагает уничтожение человечества. Такое заявление сделал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск 28 июля в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Бизнесмен отреагировал на заявление Харрис, которое она сделала во время мероприятия в штате Пенсильвания в сентябре 2023 года. Вице-президент обратила внимание на связанные с изменением климата опасения молодых американцев. По мнению Харрис, глобальная климатическая проблема порождает у молодёжи страх перед будущим и сомнения в необходимости и разумности создания семьи и воспитания детей.

«Молодые лидеры рассказывали мне о своем термине — «тревожность из-за климата» <…> Это страх перед будущим и неизвестностью — есть ли смысл заводить детей, есть ли смысл задумываться о покупке дома», — отметила Харрис.

В ответ на это умозаключение Харрис Маск назвал её «сторонницей вымирания».

«Естественным продолжением ее философии стал бы фактический холокост всего человечества!» — пояснил миллиардер.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский бизнесмен Илон Маск предупредил вице-президента США Камалу Харрис, что в принадлежащей ему соцсети Х публиковать ложь больше не получится.

Заявление Маска связано с постом Харрис в соцсети, где она уверяет, что бывший президент США Дональд Трамп в случае прихода к власти запретит аборты. При этом Трамп неоднократно заявлял о своей позиции по данному вопросу. Политик считает, что решения по поводу абортов должны приниматься на уровне штатов, но запрещать их он не планирует.