Вашингтон, 1 июля, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск предупредил вице-президента США Камалу Харрис, что в принадлежащей ему соцсети Х публиковать ложь больше не получится.

Rod Lamkey — Pool via CNP/Global Look Press Камала Харрис

Ранее Харрис заявила в соцсети, что бывший президент США Дональд Трамп в случае прихода к власти запретит аборты. Она добавила, что намерена бороться за «репродуктивные свободы» женщин вместе с действующим главой государства Джо Байденом.

«Когда политики или, по крайней мере, стажёр, который ведёт их аккаунт, выучат, что на этой платформе это больше не работает?» — отреагировал на её публикацию Маск.

Читатели сопроводили пост Харрис комментариями, в которых напомнили о позиции Трампа в отношении абортов со ссылкой на СМИ о соцсети. Политик много раз заявлял, что не планирует их запрещать.

Как сообщало ИА Регнум, Демократическая партия США, которая сейчас находится у власти, требует позволить женщинам самим решать, как поступать с наступившей беременностью. Их соперники из Республиканской партии настаивают на приоритетной ценности жизни эмбриона. Трамп считает, что решения по поводу абортов должны приниматься на уровне штатов, но безусловное прерывание беременности возможно в случаях инцеста, изнасилования или угрозы для жизни матери.

В марте 2022 года Айдахо стал первым после Техаса американским штатом, запретившим аборты после шести недель беременности. Кроме того, принятый в штате закон позволяет частным лицам подавать в суд на тех, кто прерывает беременность. В мае того же года закон, почти полностью запрещающий аборты, вступил в силу в штате Оклахома. В Кентукки избиратели, напротив, отклонили поправку к конституции штата о запрете на прерывание беременности.