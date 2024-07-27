Киев, 27 июля, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в украинском городе Днепре, сообщило 27 июля украинское издание «Страна. ua».

Kay Nietfeld/Global Look Press

«Взрывы в Днепре», — сообщило украинское издание.

По информации интернет-издания «Украина. ру», повторные взрывы прогремели в Днепре.

Министерство обороны России пока не сообщало о нанесении ударов по военным объектам на контролируемой киевским режимом территории.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля серия взрывов прогремела в подконтрольном Киеву городе Херсоне. В тот же день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал о ночном ударе по аэродрому в Борисполе в Киевской области.

Вечером 24 июля украинские СМИ сообщили о взрыве в воинской части в посёлке в Полтавской области.