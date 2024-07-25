Харьков, Украина, 25 июля, 2024, 23:55 — ИА Регнум. Рекорд по длительности режима воздушной тревоги обновлён на Украине. Согласно данным онлайн-ресурса по оповещению населения украинского министерства цифровой трансформации, 25 июля в Харьковской области сигнал воздушной тревоги звучал более двух суток.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Режим воздушной тревоги в Харьковской области объявили 23 июля в 18:31 мск. Регион находился в «красной» зоне двое суток, два часа и 31 минуту. Это самая продолжительная воздушная тревога за всё время с начала конфликта на Украине.

При этом предыдущий рекорд по длительности режима воздушной тревоги составил одни сутки 14 часов и 16 минут, он принадлежит тоже Харьковской области.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как сообщили в Минобороны России, расчёт «Искандера-М» 25 июля нанёс удар по пункту временной дислокации наёмников в промышленной зоне Харькова.

Пункт располагался в здании строительной компании. Ракетный удар уничтожил порядка 40 зарубежных инструкторов, также убиты около 60 военных ВСУ.

Мэр города Игорь Терехов в свою очередь сообщил о сильном пожаре на одном из объектов инфраструктуры в Харькове. Утром 24 июля Терехов заявил о прогремевшем в городе взрыве. Он уточнил, что удар пришёлся по промышленной зоне Харькова. В Харьковской области ранее объявили воздушную тревогу.