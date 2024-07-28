Симферополь, 29 июля, 2024, 00:51 — ИА Регнум. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывали. Об этом 29 июля сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — уточняется в сообщении.

Информация о блокировке движения по мосту появилась в 00:19 мск. Но уже в 00:28 мск движение автотранспорта по мосту восстановили. Таким образом, мост оставался перекрытым немногим менее десяти минут.

Причины остановки движения автотранспорта на мосту не указываются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 23 июля движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

По данным Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны (ПВО) России ночью 23 июля нейтрализовали над территорией России в общей сложности 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии. Из них над Крымским полуостровом и Чёрным морем военные сбили 21 дрон.