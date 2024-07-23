Москва, 23 июля, 2024, 07:31 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) России ночью 23 июля нейтрализовали над территорией России в общей сложности 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии, сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

В своём Telegram-канале ведомство уточнило, что над Крымским полуостровом и Чёрным морем военные сбили 21 дрон. Ещё по два беспилотника Вооружённые силы РФ обезвредили над территорией Брянской и Белгородской областей.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над Брянской и два над Белгородской областями, а также двадцать один БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря», — отметили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 22 на 23 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал об отражении массированной атаки дронов ВСУ в городе. Он подчеркнул, что российские военные смогли перехватить более 15 БПЛА.

Фрагменты одного из сбитых беспилотников упали на территории садоводческого товарищества (СНТ) и разбили стекло грузового автомобиля. Обломки другого БПЛА упали рядом с домом в районе ещё одного СНТ. Глава Севастополя добавил, что ни один объект инфраструктуры в городе не пострадал.

В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз проинформировал, что силы ПВО уничтожили два дрона в Севском районе региона. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков обнародовал данные об ударе беспилотника по движущемуся автомобилю в селе Щетиновка Белгородского района. В результате этой атаки пострадали трое мужчин.