Симферополь, 23 июля, 2024, 08:03 — ИА Регнум. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом 23 июля информирует инфоцентр, мониторящий обстановку на автоподходах к мосту, в своём Telegram-канале.

ИА REGNUM Крымский мост

Информация о временной приостановке движения по Крымскому мосту появилась в 07:29 мск. Граждан, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

По состоянию на 07:00 мск в очереди со стороны Тамани находилось 480 транспортных средств, время ожидания составляет около двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 15 июля на подъездах к Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани скопилось более 1200 транспортных средств после временного перекрытия.

По данным Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны (ПВО) России ночью 23 июля нейтрализовали над территорией России в общей сложности 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии. Из них над Крымским полуостровом и Чёрным морем военные сбили 21 дрон.