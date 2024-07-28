Киев, 28 июля, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Заявления министерства обороны Украины о том, что 75% раненных в ходе боевых действий военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) возвращаются в строй, не соответствует действительности. Такое заявление сделала депутат Верховной рады, заместитель главы оборонного комитета украинского парламента Марьяна Безуглая.

Иван Шилов ИА Регнум

«Программа «Сохранение жизни» от генералов [главнокомандующего ВСУ Александра] Сырского и [командующего медицинскими силами Украины Анатолия] Казмирчука. Такая же культура лжи, как и со сбитыми «шахедами» (так на Украине называют российские дроны. ― Ред.) и новыми бригадами-зомби вместо пополнения существующих на фронте», ― написала парламентарий в Telegram-канале.

Она напомнила, что минобороны и командование медицинских сил (КМС) неоднократно заявляли об очень низкой смертности на стабилизационных пунктах. Это потому, что ведомство не учитывает тех, кто получает критически тяжёлые ранения и просто не доезжает до медпунктов, пояснила депутат. Причину этого Безуглая видит в низком качестве полевой медицины, проблемами с эвакуацией с поля боя, в частности нехваткой транспорта, и переливанием крови.

Ранее заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова заявила, что более 75% раненых солдат возвращаются на службу после реабилитации. Она добавила, что практически в каждом медицинском учреждении есть многопрофильные бригады и программы реабилитации.

Как сообщало ИА Регнум, Безуглая заявила, что Сырский смотрит на мир «пьяными глазами» и пытается убедить СМИ Запада в том, что у украинских войск достойное положение. На самом деле, по её словам, он манипулирует правдой и при этом фактически «физически уничтожает» новое поколение бойцов ВСУ. Она отметила, что украинские войска, не считаясь с реальностью, похищают людей с оборонных предприятий, отправляют штурмовать российские позиции пятидесятилетних бойцов и формируют «бригады-зомби».

Также депутат утверждает, в украинской армии имеются тысячи «мертвых душ». Она добавила, что их количество никто не оценивал.

Российский разведывательный коптер в марте зафиксировал, как украинская эвакуационная команда сбросила в прифронтовой лесополосе тела погибших украинских военных. ВСУ делают это для того, чтобы скрыть потери, а также чтобы не выплачивать компенсации их родственникам.