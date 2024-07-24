Киев, 24 июля, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая считает, что главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский смотрит на мир «пьяными глазами» и пытается убедить СМИ Запада в том, что у украинских войск достойное положение. Её слова 24 июля привело украинское издание «Страна. ua».

Офис президента Украины

Депутат рады таким образом отреагировала на интервью Сырского британской газете The Guardian.

«Интервью Сырского в The Guardian — не про перемогу (украинское «победу». — Прим. ред.), а про брехню», — сказала она.

По мнению Безугловой, главком украинской армии с помощью фотографий на ящиках для снарядов и заявлений, что участвовать в боевых действиях «должны все», манипулирует правдой, и при этом фактически «физически уничтожает» новое поколение бойцов ВСУ. Она отметила, что украинские войска, не считаясь с реальностью, похищают людей с оборонных предприятий, отправляют штурмовать российские позиции пятидесятилетних бойцов и формируют «бригады-зомби».

Как указала политик, Украине не нужен «пафосный положительный пузырь», уже обернувшийся провалом так называемого контрнаступления в 2023 году.

«Так, как двигаемся, будет крепость Покровск, а не кофе в Крыму. Надо смотреть на реальность широко открытыми, не пьяными глазами», — добавила Безуглая.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 июля Сырский в интервью The Guardian отказался раскрывать данные о потерях украинских войск. По его словам, такая информация носит конфиденциальный характер, потому что ею, по утверждению главкома ВСУ, может воспользоваться Россия.

Он также признал, что обещанные киевскому режиму американские истребители F-16 не смогут более чем на 40 км подлетать к линии фронта, из-за возможности столкнуться с российскими силами. Затем Сырский посетовал на то, что у армии России превосходящая авиация и очень сильная противовоздушная оборона.