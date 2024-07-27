Киев, 27 июля, 2024, 07:36 — ИА Регнум. Общее число сотрудников всех территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине) составляет почти 100 тысяч человек, сообщила 26 июля заместитель главы оборонного комитета Верховной рады Марьяна Безуглая.

Иван Шилов ИА REGNUM Военкоматы Украины

Вместе с тем на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) она написала, что в украинской армии имеются тысячи «мертвых душ».

Депутат утверждает, что их количество никто не оценивал. Безуглая подвергла критике идею правительства о повышении налогов для сбора ещё 500 млрд гривен для содержания ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля глава комитета Верховной рады по бюджету Роксолана Пидласа предупредила, что украинские военнослужащие могут уже в конце сентября остаться без зарплат, если парламент страны не увеличит военный бюджет на 500 млрд грн (почти $12 млрд) и не успеет одобрить решение о повышении налогов.

В январе министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что незапланированные проверки ТЦК выявили множество различных нарушений. Он также отметил, что его ведомство начало работу по устранению и исправлению обнаруженных проблем.