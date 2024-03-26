ВСУ прячут тела своих военных, скрывая потери
Российский дрон заснял, как ВСУ прячут тела своих военных, чтобы скрыть потери
Москва, 26 марта, 2024, 06:49 — ИА Регнум. Российский разведывательный коптер зафиксировал, как украинская эвакуационная команда сбросила в прифронтовой лесополосе тела погибших украинских военных. Источник в российских силовых структурах рассказал «РИА Новости», что ВСУ делают это для того, чтобы скрыть потери, а также чтобы не выплачивать компенсации их родственникам.
На херсонском направлении ВС РФ нанесли сокрушительный удар на один из объектов ВСУ на линии боевого соприкосновения. Российский разведдрон отслеживал действия противника — военные эвакуировали из уничтоженного объекта двух раненых, погрузили их в пикап и направились в тыл.
Вскоре машина сменила курс и, заехав в лесополосу, остановилась. Эвакуационная команда вытащила из пикапа двух уже мёртвых сослуживцев и оставила в лесу.
«Таким образом украинская армия скрывает свои потери и препятствует выплатам денежных компенсаций семьям погибшим», — пояснил изданию источник.
Как сообщало ИА Регнум, командование ВСУ отказывается забирать тела своих военнослужащих, хоронить их приходится российским войскам прямо в зоне боевых действий. Об этом рассказал командир штурмового отряда 394-го полка пятой общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Саваль.
Также украинские боевики препятствуют эвакуации раненых с поля боя, в том числе своих же военнослужащих, заключил Саваль.
Боевиков ВСУ, которые массово погибают при атаках и ударах российских бойцов в зоне спецоперации, хоронят в братских могилах по 100 человек в каждой, рассказал источник.
По его информации, для ВСУ разработана специальная методичка, согласно которой такая могила должна быть в нижней части длиной 20 метров, шириной 2 метра и в высоту 2,3 метра. При копке могил ВСУ используют в основном бульдозеры. При этом строго запрещено проводить перезахоронение из братской могилы ранее одного года с момента погребения. Извлечение из братской могилы останков одного погибшего возможно только в случае перезахоронения всех захороненных по решению местных властей и при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.