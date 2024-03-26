Москва, 26 марта, 2024, 06:49 — ИА Регнум. Российский разведывательный коптер зафиксировал, как украинская эвакуационная команда сбросила в прифронтовой лесополосе тела погибших украинских военных. Источник в российских силовых структурах рассказал «РИА Новости», что ВСУ делают это для того, чтобы скрыть потери, а также чтобы не выплачивать компенсации их родственникам.

Eli Duke Могила

На херсонском направлении ВС РФ нанесли сокрушительный удар на один из объектов ВСУ на линии боевого соприкосновения. Российский разведдрон отслеживал действия противника — военные эвакуировали из уничтоженного объекта двух раненых, погрузили их в пикап и направились в тыл.

Вскоре машина сменила курс и, заехав в лесополосу, остановилась. Эвакуационная команда вытащила из пикапа двух уже мёртвых сослуживцев и оставила в лесу.

«Таким образом украинская армия скрывает свои потери и препятствует выплатам денежных компенсаций семьям погибшим», — пояснил изданию источник.

Как сообщало ИА Регнум, командование ВСУ отказывается забирать тела своих военнослужащих, хоронить их приходится российским войскам прямо в зоне боевых действий. Об этом рассказал командир штурмового отряда 394-го полка пятой общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Саваль.

Также украинские боевики препятствуют эвакуации раненых с поля боя, в том числе своих же военнослужащих, заключил Саваль.

Боевиков ВСУ, которые массово погибают при атаках и ударах российских бойцов в зоне спецоперации, хоронят в братских могилах по 100 человек в каждой, рассказал источник.

По его информации, для ВСУ разработана специальная методичка, согласно которой такая могила должна быть в нижней части длиной 20 метров, шириной 2 метра и в высоту 2,3 метра. При копке могил ВСУ используют в основном бульдозеры. При этом строго запрещено проводить перезахоронение из братской могилы ранее одного года с момента погребения. Извлечение из братской могилы останков одного погибшего возможно только в случае перезахоронения всех захороненных по решению местных властей и при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.