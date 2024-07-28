Москва, 28 июля, 2024, 10:42 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с Днём Крещения Руси и тезоименитством.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Он напомнил, что с Крещением страна обрела не только силы для формирования объединённой сильной державы, но и возможность стать частью культуры, произведения которой признаны во всём мире.

«Отрадно свидетельствовать, что, разделяя ответственность за благополучие нашего народа и Отечества, власть и Церковь ныне совместно укрепляют традиционные духовно-нравственные ценности в жизни российского общества и служат патриотическому воспитанию молодого поколения», — цитирует патриарха сайт Московского патриархата Русской православной церкви.

Глава РПЦ отметил личный вклад российского лидера в развитие диалога с народом и пожелал Путину крепкого здоровья и успехов в служении на посту главы государства.

28 июля исполняется 1036 лет Крещению Руси. В этот день в 988 году русский народ принял православие. Это событие заложило основу государственности на тысячелетия вперёд, определив вектор развития страны.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля состоится церковное освящение музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе. А с 30 июля посетить его смогут бесплатно все желающие по предварительной онлайн-регистрации. Путин отметил, что комплекс должен стать символом расцвета России. Он напомнил, что Херсонес Таврический близ Севастополя является одним из древнейших городов России.