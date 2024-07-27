Севастополь, 27 июля, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Херсонес Таврический близ Севастополя является одним из древних городов России — именно он должен стать символом расцвета страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью для документального фильма «Новый Херсонес».

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Журналист Анна Афанасьева спросила у российского лидера, символом чего он хотел бы видеть Херсонес в будущем страны. В ответ он указал, что символом расцвета России.

«Это один из самых древних городов нашей страны. Для нас это прежде всего связано с крещением князя Владимира, с последующим крещением всей Руси», — отметил он. Фрагмент интервью с главой государства был опубликован на платформе «Смотрим».

Показ фильма Афанасьевой «Новый Херсонес» планируется на телеканале «Россия-1» 28 июля.

Как сообщало ИА Регнум, строительство музейно-храмового комплекса на территории Севастополя «Новый Херсонес» ведется по поручению Путина. В марте 2023 года президент посетил историко-археологический парк. В рамках крупномасштабной реконструкции и расширения музея-заповедника «Херсонес Таврический» велось создание музейно-просветительского комплекса. В него, в частности, войдут археологический центр, Византийский квартал, паломнический центр, храм-парк под открытым небом, амфитеатр, а также ряд музеев — Античности и Византии, христианства, Крыма и Новороссии.

28 июля, в День Крещения Руси, пройдёт освящение комплекса в закрытом режиме, а с 30 июля посетить его смогут бесплатно все желающие по предварительной онлайн-регистрации.