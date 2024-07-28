Буэнос-Айрес, 28 июля, 2024, 07:16 — ИА Регнум. Более 75 тыс. российских граждан мигрировали после начала спецоперации на Украине в Аргентину, где образовали «маленькую Россию» в нескольких районах Буэнос-Айреса. Об этом 27 июля сообщает The Wall Strett Journal (WSJ).

TASS /AP Photo/Markus Schreiber

Сообщества российских мигрантов образовались в Палермо, Бельграно и других районах аргентинской столицы, в которых традиционно проживает молодёжь и находятся модные рестораны. Часть мигрантов открыла в этих районах салоны красоты, детские сады и даже небольшие театры, куда ходит в основном русскоязычное население. Ещё часть релокантов — это IT-специалисты, они работают удалённо на русском языке и получают зарплату в иностранной валюте либо в криптовалюте.

При этом отмечается, что решение российских граждан уехать в Аргентину является очень рискованным, так как в стране на сегодняшний день один из самых высоких в мире уровней инфляции — 272%, а уровень бедности достиг 56%.

Многие российские граждане выбрали Аргентину для экономического старта в том числе из-за возможности быстрее получить гражданство этой страны. По законам Аргентины родившийся на территории этой страны ребёнок автоматически получает гражданство, а его родители могут пройти процедуру получения гражданства в упрощённом порядке. Аргентинский паспорт дает право на безвизовые поездки в 170 стран мира, в том числе во все страны ЕС, Великобританию и Японию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению двукратного олимпийского чемпиона, трёхкратного обладателя Кубка Стэнли и депутата Государственной думы России Вячеслава Фетисова, в отъезде из России молодых людей с начала проведения спецоперации виновато плохое воспитание.

Президент России Владимир Путин в октябре прошлого года заявил, что судьба каждого возвращающегося в Россию зависит от того, как он себя вёл — нарушал закон или только морально-этические нормы.

Глава государства напомнил, что будущее каждого человека зависит от того, что он сделает сегодня. Россия является свободной страной, и каждый человек имеет право выбрать место жительства так, как он считает нужным для себя, здесь нет никаких ограничений, добавил российский лидер.