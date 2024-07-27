Тель-Авив, Израиль, 27 июля, 2024, 22:34 — ИА Регнум. Возвращение из США в Израиль решил ускорить премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в связи с обстрелом Голанских высот. Об этом 27 июля сообщил советник офиса премьер-министра Дмитрий Гендельман в своём Telegram-канале со ссылкой на канцелярию.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Сразу после известия о трагедии премьер-министр Нетаньяху распорядился ускорить возвращение в Израиль», — уточняется в сообщении.

Гендельман добавил, что сразу после прибытия премьер-министра в Израиль состоится заседание военно-политического кабинета.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Израиль возложил ответственность за обстрел посёлка на Голанских высотах на Ливан и движение «Хезболла». Как подчеркнул советник офиса премьер-министра Израиля Гендельман, ответ на подобные действия будет очень жёстким.

При этом ливанское шиитское движение «Хезболла» отрицает причастность к обстрелу посёлка на Голанских высотах. Источник заявил, что движение не имеет никакого отношения к каким-либо бомбардировкам, направленным против города Мадждаль-Шамс.

Ракетный обстрел посёлка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах со стороны Ливана совершили 27 июля. Реактивные снаряды разорвались на местном стадионе.

По данным телеканал Al Jazeera, большинство жертв и пострадавших — подростки.