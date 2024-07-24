Полтава, Украина, 24 июля, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Детонация боеприпасов произошла на территории воинской части в Полтавской области. Об этом сообщило украинское издание NV. ua.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что взрыв прогремел в посёлке Котельва под Полтавой. В результате инцидента разрушен жилой сектор на прилегающей территории и вспыхнул пожар в хозяйственном здании.

По словам главы Котелевской сельской общины Татьяны Корост, чрезвычайная ситуация устраняется силами спасателей и полиции. Сейчас устанавливают масштаб разрушений, а также число пострадавших.

Как передавало ИА Регнум, на Украине вечером 19 июля взрывы прогремели в Полтаве на фоне звучавшего сигнала воздушной тревоги. Подробности инцидентов неизвестны. Местные власти не комментировали информацию об этом.

Вечером 17 июля в Киеве прогремели взрывы, проинформировало украинское издание «Общественное». Мэр города Виталий Кличко подтвердил, что в столице были слышны взрывы на фоне сигнала воздушной тревоги.