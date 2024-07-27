В ВСУ заявили, что российские военные почти освободили ДНР
WP: российские военные почти освободили территорию ДНР
Вашингтон, 27 июля, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Бойцы украинской армии признали, что Вооружённые силы России на сегодняшний день почти полностью освободили территорию Донецкой Народной Республики. Об этом 27 июля написала американская газета The Washington Post.
Отмечается, что армия России, несмотря на жару, наступает в Донбассе, стремясь освободить всё большее количество территории, в том числе город Покровск, являющийся ключевым транзитным узлом. По словам автора материала, тем временем в Вооружённых силах Украины (ВСУ) наблюдается острый дефицит личного состава и истощение у находящихся в зоне боевых действий бойцов.
Командир батальона 47-й бригады ВСУ в беседе с изданием признал, что у бойцов украинской армии наблюдаются сложности, и посетовал на стратегию армии России, которую он назвал умной.
«Эта стратегия умна: вы сначала пытаетесь сконцентрировать силы противника на одном направлении, а затем отвлечь их на другом. Их первая цель — уничтожить нас. Вторая — подтолкнуть нас, чтобы они могли получить больше рычагов для мирных переговоров и получить от нас больше. Они почти захватили Донецкую область», — пояснил он.
Другой боец украинских войск оценил ситуацию на линии соприкосновения как «критическую», добавив, что в рядах ВСУ на фронте царит «серьёзный хаос».
Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что армия России освободила населённый пункт Лозоватское в ДНР. Он уточнил, что ВСУ за сутки в зоне ответственности российской группировки войск «Центр» лишились до 425 бойцов, танка, двух БТР, включая американский М113, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.
Российские военные 23 июля освободили от ВСУ населённый пункт Ивано-Дарьевка на территории ДНР. При этом подразделения Южной группировки войск ВС России также заняли более выгодные рубежи.