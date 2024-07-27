Вашингтон, 27 июля, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Бойцы украинской армии признали, что Вооружённые силы России на сегодняшний день почти полностью освободили территорию Донецкой Народной Республики. Об этом 27 июля написала американская газета The Washington Post.

Станислав Красильников/РИА Новости

Отмечается, что армия России, несмотря на жару, наступает в Донбассе, стремясь освободить всё большее количество территории, в том числе город Покровск, являющийся ключевым транзитным узлом. По словам автора материала, тем временем в Вооружённых силах Украины (ВСУ) наблюдается острый дефицит личного состава и истощение у находящихся в зоне боевых действий бойцов.

Командир батальона 47-й бригады ВСУ в беседе с изданием признал, что у бойцов украинской армии наблюдаются сложности, и посетовал на стратегию армии России, которую он назвал умной.

«Эта стратегия умна: вы сначала пытаетесь сконцентрировать силы противника на одном направлении, а затем отвлечь их на другом. Их первая цель — уничтожить нас. Вторая — подтолкнуть нас, чтобы они могли получить больше рычагов для мирных переговоров и получить от нас больше. Они почти захватили Донецкую область», — пояснил он.

Другой боец украинских войск оценил ситуацию на линии соприкосновения как «критическую», добавив, что в рядах ВСУ на фронте царит «серьёзный хаос».

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что армия России освободила населённый пункт Лозоватское в ДНР. Он уточнил, что ВСУ за сутки в зоне ответственности российской группировки войск «Центр» лишились до 425 бойцов, танка, двух БТР, включая американский М113, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

Российские военные 23 июля освободили от ВСУ населённый пункт Ивано-Дарьевка на территории ДНР. При этом подразделения Южной группировки войск ВС России также заняли более выгодные рубежи.