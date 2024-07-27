Москва, 27 июля, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) размещают самолёты на аэродромах третьих стран в расчёте на то, что военная техника не окажется под ударом российских сил. Об этом 27 июля сообщил источник в силовых структурах.

Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«ВСУ используют аэродромы третьих стран, в частности Польши, для базирования ВВС. Это делается с целью ограничения возможностей нанесения огневого поражения по технике противника силами ВС России, поскольку удар по территории третьих стран приведёт к прямому столкновению со странами ЕС и НАТО», — привела его слова «Газета.Ru».

Отмечается, что военные аэродромы на территории Украины используются для дозаправки и пополнения боекомплекта.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года МИД РФ отметил, что использование военных баз в третьих странах, включая Польшу, Румынию и Словакию, для размещения Киевом военной авиации будет расценено как прямое участие этих государств в конфликте на Украине. Отмечалось, что в этом случае Россия вынуждена будет принять ответные меры.

На июльском саммите НАТО «западные союзники» Украины заявили, что скоро начнут поставки истребителей F-16 Киеву. Украинские аэродромы, в том числе резервные, и ранее попадали под удары российских дронов и ракет, поэтому размещать F-16 Киеву придётся на сильном удалении от линии фронта, а то и вовсе за пределами страны, отмечал в своей статье обозреватель ИА Регнум Артемий Шарапов.