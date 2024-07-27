Москва, 27 июля, 2024, 11:39 — ИА Регнум. Видеозапись сбитого в Рязанской области украинского беспилотного летательного аппарата оказалась 27 июля в распоряжении ИА Регнум.

Кадр из видео

Дрон украинской армии уничтожили силы противовоздушной обороны (ПВО) около торгового центра.

Как передавало ИА Регнум, ранее 27 июля в Министерстве обороны РФ сообщили об уничтожении российскими средствами ПВО семи дронов Вооружённых сил Украины над Рязанской областью. В ведомстве уточнили, что киевский режим использовал для попытки террористической атаки БПЛА самолётного типа.

Позднее в этот же день в Минобороны рассказали ещё о трёх сбитых силами ПВО украинских беспилотниках. Отмечалось, что их ликвидировали в небе над Белгородской, Рязанской и Саратовской областями.