Душанбе, 27 июля, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Уровень знания русского языка среди учащихся школ в Таджикистане вызывает тревогу. Об этом сообщил министр образования и науки республики Рахим Саидзода.

Zheng Kaijun/Global Look Press

«К сожалению, даже после окончания 11-го класса некоторые школьники не знают русского языка на базовом уровне, и это вызывает тревогу», — заявил Саидзода на пресс-конференции в Душанбе.

По мнению чиновника, проблему нужно решать в срочном порядке, и для этого министерство уже принимает соответствующие меры. Так, специалисты разработали программу «Компетентное отношение», в рамках которой типовые учебные программы прошли переработку.

Чиновник рассказал, что идея преобразовать процесс изучения иностранных языков принадлежит ему. Прежний подход был сосредоточен на изучении грамматики, и это было не очень эффективно в плане мотивации. Теперь же с детьми будут работать через игры, картинки и интерактив, чтобы поддерживать в учениках заинтересованность в изучении предмета.

Он также отметил, что изучение русского и английского языков теперь ввели в дошкольных учреждениях наряду с государственным языком. Это было сделано впервые.

«Ребёнок, который приходит в дошкольное учреждение, должен изучать русский и английский языки наряду с государственным языком, и работа в этом направлении продолжается», — сообщил Саидзода.

Глава ведомства добавил, что ни в школах, ни в вузах пока что не будут увеличивать количество часов для изучения русского языка.

Русский язык в Таджикистане утратил статус языка межнационального общения в октябре 2009 года со вступлением в силу нового закона «О языке». С этого момента в республике каждый обязан был говорить на государственном языке — таджикском. Граждан и организации обязали вести переписку с органами власти и местного самоуправления только на нём.

До вступления в силу этого закона граждане Таджикистана могли обращаться к госучреждениям или деловым партнёрам и на таджикском, и на русском языках. Закон действовал с 1989 года.

Таджикское минобразования в 2019 году сообщало, что образование на русском языке в республике получают только 4,4% учащихся.