Казань, 27 июля, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Аэропорты Казани и Нижнекамска вернулись к штатному режиму работы после временных ограничений, сообщил 27 июля пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«В 11:00 мск ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты», — написал он.

Кореняко отметил, что в период действия временных ограничений на запасные аэродромы перенаправили пять самолётов, летевших в Казань.

Меры вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов, напомнил представитель Росавиации.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля временные ограничения на работу двух аэропортов в Татарстане вводили с 9:30 мск. В Росавиации отметили, что международный аэропорт «Казань» имени Тукая временно закрыли на приём и отправку воздушных судов по указанию органов управления воздушным движением.

Ранее в аэропорту Казани ограничения вводили 3 июня. Меры вводили для обеспечения безопасности полётов. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли семь самолётов, отметили в Росавиации.