Киев, 27 июля, 2024, 03:17 — ИА Регнум. Украинские военнослужащие могут уже в конце сентября остаться без зарплат, заявила глава комитета Верховной рады по бюджету Роксолана Пидласа. Об этом сообщило 26 июля интернет-издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ

Она уточнила, что это произойдёт, если парламент Украины не увеличит военный бюджет на 500 млрд грн (почти $12 млрд) и не успеет одобрить решение о повышении налогов в стране. Депутат выразила мнение, что повышать налоговые сборы было необходимо заранее.

По словам парламентария, такая срочность связана с тем, что законодательные изменения должны применяться уже с 1 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня британская газета The Times написала, что киевский режим решил продать на аукционе 19 государственных предприятий, пытаясь закрыть дыру в бюджете Украины. В их число вошло самое большое в Европе предприятие по добыче титана и циркония — «Объединённая горно-химическая компания».

19 июня стало известно, что расходы бюджета Украины с начала 2024 года составили около 1257,9 млрд гривен (почти $31 млрд). При этом на поддержку ВСУ, покупку военной техники и вооружений израсходовали 101,3 млрд гривен ($2,5 млрд).

29 июня появилась информация о том, что финансовая помощь бюджету Украины от других государств достигла минимального размера с февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция.