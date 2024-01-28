Киев, 29 января, 2024, 02:49 — ИА Регнум. Незапланированные проверки территориальных центров комплектования (так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.) выявили множество различных нарушений, заявил 28 января глава министерства обороны Украины Рустем Умеров.

Иван Шилов ИА Регнум Рустем Умеров

«Проводим незапланированные проверки ТЦК в регионах. Фиксируем множество нарушений», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Умеров в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России организации).

Он также добавил, что в связи с выявленными нарушениями украинское оборонное ведомство начало работу по их устранению и исправлению.

Ранее украинское издание «Страна. ua» сообщило, что Служба безопасности Украины начала обыски у чиновников министерства обороны страны в связи с подозрениями в хищении почти 1,5 миллиарда гривен (39,6 миллиона долларов) в рамках процедур с закупкой миномётных и артиллерийских снарядов.

Как передавало ИА Регнум, 22 декабря стало известно о задержании руководителя одного из Главный управлений украинского оборонного ведомства за попытку хищения более 40 миллионов долларов при закупке боеприпасов. Неназванному чиновнику, которого отстранили от исполнения должностных обязанностей, грозит до 15 лет лишения свободы.