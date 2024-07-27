Вашингтон, 27 июля, 2024, 04:40 — ИА Регнум. Американский банк и траст State Street выплатит властям США компенсацию в $7,5 млн за нарушение антироссийских санкций с 2016 по 2020 годы, сообщило 26 июля министерство финансов Соединённых Штатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар США

Компания согласилась на досудебное урегулирование, чтобы избежать гражданского иска. Организацию уличили в 38 нарушениях санкционного режима.

Банк проводил редактирование или перевыпуск финансовых документов для клиентов, которые были под санкциями. Минфин США назвал действия State Street «вопиющими».

Ведомство объяснило размер компенсации тем, что компания не раскрыла сведения о нарушениях в добровольном порядке.

Как сообщило ИА Регнум, в апреле 2023 года власти США обязали американскую компанию Microsoft выплатит штраф почти в $3 млн за нарушение режима санкций, в том числе антироссийских. Решение принимали управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США и бюро промышленности и безопасности (BIS) минторговли страны.

В декабре посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что огромное число санкций США против России создают проблемы для американского бизнеса, но не влияют на российскую экономику.