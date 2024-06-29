Киев, 29 июня, 2024, 11:30 — ИА Регнум. На сегодняшний день финансовая помощь бюджету Украины от других государств достигла минимального размера с начала российской спецоперации в феврале 2022 года.

Сергей Корсун ИА Регнум

Как следует из расчётов на основе данных украинского минфина за первые шесть месяцев 2024 года, среднемесячные иностранные поступления в бюджет страны составили порядка 1,9 млрд евро, а в мае поступлений из-за рубежа не было.

Уточняется, что в 2022 году бюджет Украины пополняли в среднем на 2,9 млрд евро ежемесячно 17 стран и Евросоюз. Больше всего денег Киеву предоставили США (11,4 млрд евро), Евросоюз (7,6 млрд евро) и Канада (1,8 млрд евро).

В 2023 году украинский бюджет пополняли 13 стран и ЕС в среднем по 3 млрд евро в месяц. Австрия, Албания, Дания, Италия, Литва, Латвия, Нидерланды, Франция и Швеция не оказывали помощь Киеву, а самым крупным спонсором стал ЕС (18,1 млрд евро), сместивший на второе место США (10,1 млрд евро). На третьем месте по этому показателю оказалась Япония (3,4 млрд евро).

В текущем году из двусторонних источников финансирования бюджета Украины остались лишь ЕС, Япония, Канада, Великобритания, Норвегия и Испания, которые каждый месяц вносили в него по 1,9 млрд евро.

При этом если в 2022 и 2023 годах бюджет Украины ни одного месяца не получал от других стран менее 1 млрд евро, то в текущем году таковых было три. В январе Киев получил 400 млн евро, в феврале 740 млн евро, а в мае поступлений из-за рубежа не было.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня украинский минфин сообщил о получении от ЕС очередного транша в размере 1,9 млрд евро. Отмечалось, что передача этих средств бюджету Украины была предусмотрена финансовым инструментом сообщества Ukraine Facility.

Ранее в этот же день депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что киевский режим получил от ЕС с февраля 2022 года прямую бюджетную помощь на 36 млрд долларов. Он назвал сообщество самым крупным донором для Украины.

Ранее в июне появились сообщения о том, что украинские власти приняли решение продать на аукционе 19 государственных предприятий, пытаясь закрыть дыру в бюджете страны. Как отмечала газета The Times, в числе прочих Киев решил продать крупнейшее в Европе предприятие по добыче титана и циркония — «Объединённую горно-химическую компанию». Для неё назначили стартовую цену $89 млн.

Госбюджет Украины на 2024 год приняли с дефицитом более $43 млрд. По словам главы комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксоланы Пидласы, доходов бюджета не будет хватать на гуманитарные вопросы, в том числе на содержание больниц. Она уточнила, что это будет стоить жизни украинцам, если не будут получены средства на необходимые расходы.