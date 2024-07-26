Киев, 27 июля, 2024, 00:38 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала одного из руководителей отдела департамента безопасности агентства оборонных закупок министерства обороны страны Виталия Черненко. Об этом 26 июля сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

По информации источника, чиновника задержали во время его попытки получения взятки от лиц, заинтересованных в давлении на сотрудников бюро экономической безопасности Украины, расследующих уголовное дело в отношении их компании.

В СБУ пока не подтверждали информацию о задержании Черненко. При этом в агентстве оборонных закупок МО Украины факт задержания подтвердили, но выступили с утверждением, что чиновник уже у них не работает.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года СБУ задержала руководителя одного из главных управлений минобороны за попытку хищения более $40 млн при закупке артиллерийских снарядов. Чиновника отстранили от исполнения служебных обязанностей, ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

До этого СБУ обвинила бывшего заместителя министра обороны страны, занимавшего должность с 2021 по 2023 годы, в растрате около $27,6 млн при закупке формы для военнослужащих, которая, по данным следствия, оказалась непригодна для эксплуатации в зимнее время.

В мае замглавы минобороны Украины Юрий Джигир заявил, что специальная военная операция помогла выявить ряд коррупционных рисков и заставила пересмотреть систему закупок. Как отметило агентство Bloomberg, коррупция остаётся одной из серьёзнейших проблем украинских властей, особенно в условиях, когда западные союзники предоставляют Киеву вооружения.