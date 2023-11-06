Киев, 6 ноября, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины заподозрила бывшего заместителя министра обороны страны в растрате почти 1 млрд грн (порядка 27,6 млн долларов США). Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба СБУ.

Иван Шилов ИА Регнум

По её данным, следователи собрали доказательства преступной деятельности бывшего заместителя министра обороны Украины, занимавшего данный пост с 2021 по 2023 год. Его заподозрили в растрате государственных средств почти на 1 млрд грн.

По версии следствия, в 2022 году фигурант вступил в сговор со своими подчинёнными, закупил некачественную военную форму у частной фирмы примерно на 1 млрд грн.

Следствие установило, что военнослужащие ВСУ не могут носить эту форму, поскольку она непригодна для эксплуатации в холодное время года в условиях ведения интенсивных боёв.

Отмечается, что следователи сообщили экс-заместителю министра о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением», а также «Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований»).

Уточняется, что следователи сообщили о подозрении по этим же статьям экс-исполняющему обязанности директора Департамента государственных закупок министерства обороны Украины.

По данным пресс-службы, сейчас фигуранты находятся под стражей.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные страны прекрасно осознают, что выделяемые ими Украине денежные средства оседают в карманах местных чиновников. Песков также обратил внимание на растущую в Европе и Соединённых Штатах усталость от украинского конфликта, равно как и от финансовой нагрузки по содержанию Киева. Всё это становится непосильным бременем для этих стран, добавил он.

Обозреватель Саймон Шустер в журнале Time, ссылаясь на рассказ одного из советников главы киевского режима Владимира Зеленского, сообщил, что чиновники на Украине воруют в очень больших масштабах. Журналист прибыл в Киев, думая, что украинские чиновники боятся брать взятки или присваивать государственные средства, но его разубедили.

Шустер добавил, что на ситуацию с воровством не повлияло и увольнение с поста главы минобороны Украины Алексея Резникова. По информации издания, Зеленский вернулся после сентябрьского визита в США злым. Он увидел, что американские политики утратили интерес к Украине. Кроме того, от украинского лидера потребовали начать вести реальную борьбу с коррупцией.