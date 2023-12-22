Киев, 22 декабря, 2023, 23:48 — ИА Регнум. На Украине задержали руководителя одного из Главных управлений минобороны за попытку хищения более $40 млн при закупке артиллерийских снарядов, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

«Служба безопасности во взаимодействии и при содействии министра обороны Украины ликвидировала коррупционную схему приобретения боеприпасов для ВСУ на почти 1,5 миллиарда гривен (более $40 млн). В результате комплексных мероприятий в Киеве задержан руководитель одного из Главных управлений минобороны, который причастен к сделке», — говорится в Telegram-канале СБУ.

Неназванного чиновника отстранили от исполнения служебных обязанностей, решается вопрос о предъявлении ему обвинений. Подозреваемому грозит до 15 лет тюремного заключения.

По данным следствия, задержанный в 2022 году подписал контракт на поставку оптовой партии снарядов, но при наличии возможности закупить товар без посредников и альтернативного контракта с тем же изготовителем на поставки по меньшей стоимости, подтвердил первый документ. По итогу иностранная фирма-посредник получила порядка 1,5 млрд гривен, это на треть превысило стоимость прямого контракта.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре стало известно, что СБУ заподозрила бывшего замминистра обороны Украины в растрате почти 1 млрд грн (порядка 27,6 млн долларов США). Следователи собрали доказательства преступной деятельности бывшего чиновника, занимавшего пост с 2021 по 2023 год.

По версии следствия, в 2022 году фигурант вступил в сговор со своими подчинёнными, закупил некачественную военную форму у частной фирмы. Военнослужащие ВСУ не могут носить это обмундирование, поскольку оно непригодно для эксплуатации в холодное время года в условиях ведения интенсивных боёв.

В Конгрессе США заявили, что американские политики отказываются оказывать помощь киевскому режиму из-за коррупции на Украине. Член палаты представителей Скотт Перри отметил, что США платят за украинское правительство их пенсии, пособия и так далее, тогда как сами не могут позволить себе обеспечить американцев.