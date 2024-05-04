Киев, 4 мая, 2024, 03:59 — ИА Регнум. Специальная военная операция помогла выявить ряд коррупционных рисков в Министерстве обороны Украины, заявил агентству Bloomberg заместитель главы военного ведомства Юрий Джигир.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

«Минобороны Украины пересмотрело систему закупок через восемь месяцев после того, как обвинения в коррупции привели к перестановкам в руководстве ведомства… Специальная военная операция России выявила ряд специфических коррупционных рисков в Минобороны», — говорится в материале.

Bloomberg напомнило, что в сентябре прошлого года глава киевского режима Владимир Зеленский отправил в отставку бывшего министра обороны Алексея Резникова, после того как обвинения его подчинённых во взяточничестве при военных закупках вызвали возмущение и критику со стороны общественности и западных союзников.

Отмечается, что коррупция, несмотря на заявляемые меры противодействия ей, останется одной из серьёзнейших проблем действующего руководства страны, особенно в условиях, когда союзники Украины предоставляют ей огромное количество вооружения и финансовых средств.

Как передавало ИА Регнум, ранее французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что большая часть военной помощи, о которой Соединённые Штаты Америки объявили в конце апреля, не пойдёт на нужды ВСУ, а будет утеряна в результате коррупционной деятельности. По его словам, то же произошло и с 16 млрд евро, предоставленными Киеву Европейским союзом.

Польский генерал в отставке Вальдемар Скшипчак отмечал, что причиной критического положения, в котором оказалась украинская армия, стало нежелание Зеленского бороться с коррупцией в своём окружении и противостоять воровству финансовой помощи.