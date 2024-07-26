Ульяновск, 26 июля, 2024, 22:37 — ИА Регнум. Применение самогонного аппарата рассматривается как предварительная причина взрыва и последовавшего пожара в многоэтажном жилом доме в Ульяновске, сообщили 26 июля в пресс-службе МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«Предварительно, пожар случился из-за использования самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 июля в многоэтажном жилом доме на улице Корунковой в Засвияжском районе Ульяновске вспыхнул пожар. Перед этим прогремел взрыв. Дом не газифицирован.

Пожар смогли потушить. Из дома эвакуированы 87 человек, включая 12 детей. В связи со случившимся власти организовали пункт временного размещения для жильцов дома.

В результате инцидента погибли три человека: две женщины и ребёнок. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).